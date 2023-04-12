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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة السويس تتفقد سكن الأطباء والتمريض

مستشفى السويس
مستشفى السويس

تفقدت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس، صباح اليوم  مستشفى السويس العام  ، حيث تفقدت سيادتها سكن الأطباء والتمريض والفنيين والمطبخ وكذلك مخازن المستشفى وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الخاصة بجميع الأقسام.

وعلى هامش الزيارة فقد اجتمعت الدكتورة أمل رشدي مع الدكتور أحمد نوح مدير المستشفى و رؤساء الأقسام ، وذلك لمناقشة انتظام سير العمل واهم المعوقات التي تواجه الفريق الطبي وطرق حلها  ومناقشة و تفعيل الدور الإشرافي  وتحسين الأداء.

كما استعرض الاجتماع مهام ومسئوليات رؤساء الأقسام من متابعة تواجد الأطقم الطبية والمرور اليومي والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بكل قسم ومتابعة الأداء ضمانًا لتقديم الخدمة الطبية بما يتوافق مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى التي يتم تطبيقها، وأيضا متابعة سير العمل الإداري والإشراف علي انتظام الفريق الطبي وسياسة التسليم والتسلم، ويأتي ذلك في إطار تحسين الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

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