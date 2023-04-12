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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1000 متخصص عالمي يطالبون بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي حتى توفير سلامة معلوماته

الذكاء الإصطناعي
الذكاء الإصطناعي

قال مستشار التحول الرقمي المهندس أشرف صلاح الدين، إن التنافس بين أمريكا والغرب من جهة، وبين الصين من جهة، على خوارزميات الذكاء الاصطناعي ليس جديدا ويجرى على قدم وساق.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، أن تطوير الصين للذكاء الاصطناعي الخاص بها كان متوقعا، خاصة بعد حجب العديد من الدول الغربية تطبيق تيك توك، بدعوى التجسس على بيانات المستخدمين من خلال الأجهزة الخاصة بهم.

 

 وقف تطوير الذكاء الاصطناعي

ولفت مستشار التحول الرقمي إلى أن هناك نحو 1000 متخصص بينهم إيلون ماسك مالك تويتر، وقعوا على وثيقة تطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي، حتى يتم تطوير بروتوكولات سلامة تضمن أمن المعلومات الموجودة فيه وتتجنب مخاطر استخدامها.

التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي امن المعلومات مصر أمريكا

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