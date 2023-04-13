مواطن من ذوي الهمم يستغيث بالمسئولين لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة

استغاث المواطن إبراهيم الأمير الطاهر ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من عدم استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لإعانته على المعيشة.

ويقول إبراهيم فى رسالته: أستغيث لعدم وصول كارت الخدمات المتكاملة رغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ، ورفع درجات الاهتمام إلى أقصى درجة بـ«ملف ذوى الاحتياجات الخاصة»، وسرعة دعمهم في مشوار معاناتهم اليومي بالشوارع، ولكن يبدو أن روتين العمل الحكومي يعطل كل نداء ويقتل كل حلم خاص بالمعاق في مصر كيف يعقل انني معاق أعاقه واضحة وهي عين لا تري الضوء والعين الأخرى 3/60 وأثبتت التقارير والاشعات ان لدي أعاقه والتي تخطت مصاريف تكلفتها الفين جنيه وكشف علي حالتي مايزيد عن ثلاث داكاترة وييجي موظف مكتب تأهيل يطلعني بسيطة كيف يعقل .



وأضاف : انا اعاني يوميا من الإعاقة واصرخ أملا في سماعي والانتباه إلى وجعي وسرعة الاستجابة لشكواي علما بأنى تقدمت بعدة شكاوى إلى التضامن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة دون جدوى .

وناشد المسئولين بالنظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف والموافقة على إصدار " كارنيه الخدمات المتكاملة " لأن ليس لى دخل آخر وأحتاج إلى مصاريف علاجى و تكاليف معيشة أنا وأسرتى .

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01114011701



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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.