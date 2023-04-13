نشرة المرأة والصحة..الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ .. احذر تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، من تناول الفسيخ والرنجة والموالح على الإفطار، لعدم الإصابة بالجفاف، فضلا عن تأثيرها على الكلي والإصابة بالجلطات.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري الفرق بين ورق التوت وورق العنب.



وقالت سماح: ورق التوت زي الصورة فيه خمسة أجزاء يفصل بين كل جزءين سهم واضح يعني الورقة مش متماسكة كلها

لقد ثبت أن عصير البرتقال والتفاح يقللان من امتصاص بعض الأدوية ، مما يضر بفعاليتها، من ناحية أخرى ، يزيد عصير الجريب فروت من امتصاص بعض الأدوية ، وهذا يمكن أن يحول الجرعات العادية إلى جرعات سامة ، كما قال الدكتور KK Aggarwal ، الأمين العام لـ IMA ، نقلاً عن دراسة أجرتها جامعة ويسترن أونتاريو ، كندا