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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة..الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ .. احذر تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

الفسيخ
الفسيخ

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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مش هيكلفك.. طريقة تحضير الكحك بوصفة اقتصادية

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طريقة تحضير البسبوسة بوصفة اقتصادية

الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، من تناول الفسيخ والرنجة والموالح على الإفطار، لعدم الإصابة بالجفاف، فضلا عن تأثيرها على الكلي والإصابة بالجلطات.

بعد انتشاره بالأسواق.. تعرف على الفرق بين ورق التوت والعنب

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري الفرق بين ورق التوت وورق العنب. 


وقالت سماح: ورق التوت زي الصورة فيه خمسة أجزاء يفصل بين كل جزءين سهم واضح يعني الورقة مش متماسكة كلها

احذر..تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

لقد ثبت أن عصير البرتقال والتفاح يقللان من امتصاص بعض الأدوية ، مما يضر بفعاليتها، من ناحية أخرى ، يزيد عصير الجريب فروت من امتصاص بعض الأدوية ، وهذا يمكن أن يحول الجرعات العادية إلى جرعات سامة ، كما قال الدكتور KK Aggarwal ، الأمين العام لـ IMA ، نقلاً عن دراسة أجرتها جامعة ويسترن أونتاريو ، كندا

الرنجة الفسيخ ورق التوت ورق العنب العصير

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