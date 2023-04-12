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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي : الزمالك يجهز خطابًا جديدًا لـ الفيفا لمضاعفة عقوبة كهربا

صدى البلد

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن نادي الزمالك يجهز خاطبا لـ الفيفا يطالب فيه بمضاعفة عقوبة محمود كهربا، ويقوم مسئولو النادي حاليا بتجهيز ملف كامل بسبب عدم الحصول على الغرامة المالية.

وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "كهربا يقدم مستوى مميز منذ يوم 17 يناير، وشارك في 13 مباراة مع الأهلي سجل 9 أهداف وصنع هدفين، بما يعني أنه ساهم في 11 هدف، وهو من أفضل أرقام المهاجمين في النادي الأهلي".

وأكد الحديدي، أن كهربا يمر بمرحلة جيدة مع النادي الأهلي ومن أكثر اللاعبين إيجابية في صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

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