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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بشمال سيناء تشارك في المنتدى الوطنى لبناء الوعي

منتدي الحوار الوطني
منتدي الحوار الوطني للشباب

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع الكيان الشبابى " اتحاد تحيا مصر " الحوار الوطني للشباب والذى تم تنفيذه بالمدينة الشبابية في العريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبحضور ايهاب حسن عبد الوهاب  مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء .

 

جلسات تدريبية

 

 الحوار الوطنى ورش عمل وجلسات تدريبية متنوعة حول دعم الاقتصاد المصرى، كما تم التدريب على عدة محاور أساسية .. منها : " ماهية الشمول المالى والتحول الرقمى ، كيفية عمل السيرة الذاتية ، التأهيل لسوق العمل الحر " .


وقام بتنفيذ الحوار الوطنى للشباب بشمال سيناء الدكتور عماد قطارة الخبير الاقتصادى، ويهدف المنتدى الوطنى للشباب الى تنمية الوعى وحث الشباب على المشاركة الوطنية، ومناقشات الشباب حول أهم القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع، وجمع الحلول والمقترحات من خلال الحوار الديمقراطى البناء ، تقديم الدعم الاقتصادى واستثمار الفرص التى تواجه الشباب في سوق العمل الحر.


وقد استمرت الفعاليات لمدة تجاوزت الثلاث ساعات ، وتمت التوصيات بتسجيل مخرجات المنتدى ويتم عرضها على المسئولين .

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