تحذير عاجل| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة وشعبة الذهب تفجر مفاجأة للمقبلين على الزواج .. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة للمقبلين على الزواج

تشهد أسعار الذهب خلال هذه الفترة انخفاضا في الأسعار، بعد أن شهدت ارتفاعا في الأيام السابقة، ونصحت شعبة الذهب المقبلين على الزواج بالشراء في هذه الفترة.

فقد أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن البورصة العالمية بأسعار الذهب غير مستقرة، وتجار الذهب يسعرون الدولار بـ40 جنيها، وهذا يؤثر في أسعار الذهب.

ورد سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، على سؤال :" هل الارتفاع الذى حدث في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ارتفاع وهمي و سيكون هناك انخفاض في الفترة المقبلة".



انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو



أكد الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الأعلاف ارتفعت خلال هذه الفترة، وهذا شئ مؤلم، سينعكس على أسعار الدواجن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الصويا وصلت لـ 42 ألف جنيه، وبعد أن كانت بـ 32 ألف، ولكن السعر الطبيعى 22 ألف، أى أن هناك ارتفاع بنسبة 100%.

ولفت إلى أن الإعلاف بها ارتفاع قياسي، وأن السوق لا يوجد به أعلاف، المربي يحتاج أن يشعر بالأمان.

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 5 أيام باقية على تسليم الفائز جائزة مليونير صدى البلد، موضحًا أن الجائزة ستكون يوم الإثنين المقبل على الهواء.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفائز سيحصل على الجائزة نقدًا على الهواء.

ولفت إلى أن الجميع ينتظر من سيكون مليونير صدى البلد، والباقى من الأيام قليل، والفرصة متاحة للجميع.

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة



انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب الأكاذيب التى تطلقها إثيوبيا بشأن سد النهضة، وقال أحمد موسى، إن مصر ملتزمة، وتريد التنمية لجميع الدول دون الضرر بأي دولة.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، برد وزارة الخارجية على بيان وزير الدولة الإثيوبي، والذي استنكرت فيه تصريحات أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي، وادعائهم بأن مصر تقوم بتسييس هذه القضية.

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة

حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية، وأكدت هيئة الأرصاد أن ذروة التقلبات ستكون اليوم الأربعاء، وأن البلاد من الغد ستشهد استقراراً و ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الأربعاء، استمرار الأجواء الشتوية، مشيرة لوجود أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة، نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، حيث تصل العظمي على القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع وجود نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية.



محمد علي خير: عمرو أديب ناجح ويعتبر قائد التوك شو في مصر|فيديو



حلّ الإعلامي محمد علي خير، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور".

وقال محمد علي خير: "أنا قائد رأي أعبر عن رأيي ومن لا يعجبه رأيي يعترض وأقوم بمناقشته".

وأضاف محمد علي خير: "عمرو أديب دفعتي وزميلي وصرحت بأنه قائد التوك شو في مصر ".



لقاء الأشقاء.. السيسي يستقبل محمد بن زايد بقصر الاتحادية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية، بقصر الاتحادية، وسط حفاوة كبيرة.



كهربا ملتزم| عدلي القيعي يعلن مفاجأة لـ جماهير الأهلي بشأن الغرامة

أكد المهندس عدلى القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الغرامة المالية الموقعة على محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، كبيرة جدًا، وأن ظروف اللاعب لا تسمح، ولكن النادي الأهلى يساند كهرباء.