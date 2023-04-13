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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آخر التطورات بملفى التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية بدمياط

منال عوض محافظ دمياط.
منال عوض محافظ دمياط.


ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اجتماعًا ،لمتابعة آخر التطورات بملفى التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية ، جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتيرالعام المساعد و اللواء وائل عبد السميع مساعد مدير أمن دمياط للشئون المالية والإدارية،  ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الادارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية  و عدد من  الادارات المعنية بديوان عام المحافظة..

حيث اطلعت " المحافظ " على مستجدات الاعمال بملف التصالح فى مخالفات البناء لاستكمال كافة الإجراءات بملفات التصالح  المقدمة واستيفاء جميع الخطوات الخاصة بها، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع نقابة المهندسين لوضع حلول لجميع العقبات التى قد تبطئ نسب التنفيذ..

كما بحثت " محافظ دمياط " الموقف الخاص بمنظومة المتغيرات المكانية  لرصد اى مخالفات للبناء او تعديات على الأراضى الزراعية ، حيث وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة و التعامل مع الحالات الموجودة بنطاق كل وحدة  وازالتها بالتنسيق مع مديرية الأمن ..

هذا وقد أكدت  " محافظ دمياط " على تقديم تقرير دورى بشأن ما تم تنفيذه بهذا الخصوص و تقديم بيان شامل بخطوط التنظيم وقيود الارتفاع المعتمدة لكل مدينة وكذلك المعاينات الخاصة بكل حالة ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالملفين،  لافتة إلى أنه يتم متابعة  آخر المستجدات بشكل مستمر ،كما شددت أنه لن يتم التهاون مع أى تقصير ،  وأشارت " الدكتورة منال عوض " انه تم دعم الوحدات المحلية بالآليات المطلوبة وذلك لدعم الجهود المبذولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف..

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