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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف مدكور يوجه اللوم لمنتقدي منى زكي عن "تحت الوصاية"

صدى البلد

وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة لمنتقدي الفنانة منى زكي، عن دورها في مسلسل “تحت الوصاية" عبر حسابه على فيسبوك.  

وعلق أن الكثير اتهمها بالإساءة للحجاب، وإهانة المرأة المحجبة، وهو عكس ما اظهرته تفاصيل شخصيتها بالمسلسل، وكتب: “هل هتعتذروا لها؟”.

مسلسل “تحت الوصاية” 

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، ترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

وتقدّم منى زكي شخصية حنان، وهي ربة منزل وأم لطفلين في منتصف الثلاثينات من عمرها، لا تثق بنفسها ولا بقدرتها على تغيير واقعها، لذا تكتفي برعاية بيتها وطفليها في مسلسل "تحت الوصاية".

وبعد وفاة زوجها، تجد نفسها وحيدة في مواجهة مجتمع يظلمها، فتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعاً لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

وتقرّر امتهان الصيد وتخوض مغامرة في عالم البحر وتتغلب على التحديات التي واجهتها، سعياً وراء حقها في الحفاظ على حقوق طفليها والإنفاق عليهم.

أبطال مسلسل تحت الوصاية 

ويضم العمل إلى جانب النجمة منى زكي، كلا من دياب، ورشدي الشامي، ونهى عابدين، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وثراء جبيل، وعلي الطيب، إخراج أحمد شاكر خضير، كتابة شيرين وخالد دياب.

الإعلامي شريف مدكور مسلسل “تحت الوصاية” مسلسل تحت الوصاية النجمة منى زكي

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