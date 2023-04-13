تسبب في إيذاء "عروس البحر" المهددة بالانقراض.. قصة صياد أزعج وزيرة البيئة

صور مخلوق غريب ظهر على أحد مراكب الصيد وبجواره صياد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الغضب بين أوساط الغواصين والبيئيين في محافظة البحر الأحمر، هل يعلم صائد هذا الحيوان ماذا فعل؟... إنه اصطاد كائن بحري مهدد بالانقراض ويمثل ثروة بيئية وسياحية كبيرة وعامل جذب سياحي للبحر الأحمر ومنطقة مرسى علم على وجه الخصوص، اصطاد "عروس البحر".

ربما لم ير الصياد مثل هذا المخلوق إلا في أفلام هوليوود ولم يصدق أن هناك في البحر "عروس بحر" أو الدوجونج إضافة إلى مخلوقات غريبة تشبه الإنسان، هل هذا المخلوق من معجزات الله سبحانه وتعالى، أم أنها مجرد سمكة أم أنها عروس البحر تشوهت معالمها واصبحت تشبه الإنسان الأسطورة "عروس البحر"، كثير من الأسئلة رددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد انتشار صورة أحد الصيادين على مركب صيد صغيرة وهو يصطاد الكائن البحري الدوجونج الذي يطلق عليه "عروس البحر" والمحرم صيدها ويتعرض من يصطادها للمسائلة القانونية.

ضبط صاحب الصورة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ​نجاح فريق عمل محميات البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات الأمنية فى التوصل إلى صاحب الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعى لواقعة صيد حيوان الدوجونج البحري "عروس البحر"، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية وجارٍ تحديد توقيت الواقعة ومكانها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

جاء ذلك ردا على تداول عدد من الاخبار والصور بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول واقعة وجود صياد داخل مركب صغيرة "فلوكة" وبجوارة حيوان الدوجونج البحري و المسمى "عروس البحر " دون أى إشاره لمكان أو توقيت الواقعة.

جريمة صيد

أوضحت وزيرة البيئة أن الصور المتداولة توثق مخالفة صاحبها وارتكابه جريمة صيد غير قانونية والتسبب في وفاة كائن حي مهدد بخطر الانقراض ما يعد تعدٍ صارخ على التنوع البيولوجى البحرى ومخالفه تستوجب المسألة القانونية، لافتة إلى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر لإثبات تداول الصور التى تحتوي علي مخالفة بيئة صارخة يعاقب عليها القانون مع استكمال عمليات التحقيق حول الواقعة.

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ضرورة التكاتف وتعاون القطاع السياحي

كما طالبت وزيرة البيئة بضرورة التكاتف وتعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية والمواطنين مع الوزارة فى حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجى والمشاركة فى رصد أي حالات لممارسات أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ علي التنوع البيولوجي من أجلنا وأجل حياة الأجيال القادمة.

ما هو عروس البحر؟

جديرا بالذكر أن الأطُوم المعروف بعروس البحر أو بقرة البحر، (Dugong dugon) هو حيوان ثديي بحري كبير، يتراوح طوله بين2,50 و 3 أمتار، ويستدق جمسه عند ذيل متشعب ومسطح أفقياً، له "ذراعان" في شكل زعنفتين مستديرين، ويستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين (القليا مشقوقة) لتمزيق الحشائش البحرية البحرية . أضراسه القوية و"الداهسات" الصلبة في مقدم فكيه تطحن الطعام. وللذكر قاطعان صغيران يشبهان الناب ، ويرتحل عادة في أزواج أو مجموعات صغيرة، وبعد حمل يدوم 13 الى 14 شهراً، تضع الأنثى عادة مولوداً واحداً في الماء ، وتمثل حيوانات الاطوم احد اهم عوامل الجذب السياحي بالنسبة لمنطقة مرسي علم.

وقالت محمية وادي الجمال، أمس الأربعاء، في بيان نشرته على صفحة محميات البحر الأحمر، إنه بناءً على الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام أحد الصيادين بصيد حيوان الدوجونج (عروس البحر)، قامت محمية وادي الجمال بجميع أفرادها بتتبع الموضوع والوصول لجميع بيانات الجاني، وجارٍ اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة.

