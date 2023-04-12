عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد القبض عليه.. إعرف مصير صائد سمكة عروس البحر وفقاً للقانون

سمكة عروس البحر
سمكة عروس البحر

يبحث عددا من المواطنين عن عقوبات اصطياد الاسماك المهددة بالانقراض وذلك بعد نجاح فريق عمل محميات البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات الأزمنية فى التوصل إلى صاحب الصورة المتداولة بمواقع التواصل الإجتماعي لواقعة صيد حيوان الدوجونج البحرى المعروف بعروس البحر والقبض عليه.

 

وتزايدت تساؤلات المواطنين خصوصا بعد تحذير الدكتورة ياسمين فوائد وزيرة البيئة من اصطياد الاسماك المهددة بالإنقراض، وتأكيدها أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة الصيد الغير قانونى وتحرير محضر بالواقعة.

عقوبة صيد حيوانات مهددة بالانقراض


قانون البيئة أورد عقوبات ضد كل من يقوم بصيد الطيور والحيوانات البرية، أو أو حتى القيام بأعمال تؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية لتلك الكائنات أو تغيير خواصها الطبيعية وغيره من الآثار السلبية وذلك وفقا للمادة رقم 28 من قانون البيئة، والإخلال بأحكام هذه المادة، يعرض الفاعل حينها نفسه لعقوبة الحبس، والغرامة التي لا تقل عن 5 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.  

ويتم الحكم بمصادرة الحيوانات التي تم اصتيادها، إلى جانب مصادرة الأسلحة والآلات التي تم استعمالها في سبيل تحقيق ذلك، وقد ورد في المادة رقم 28 من قانون البيئة، عدد من التصرفات التي يحظر القيام بها وهي صيد أو قتل الحيوانات والطيور البرية والمائية المهددة بالانقراض، وكذلك الاتجار فيها أو تصديرها واستيرادها، وهذا الأمر ينطبق في حال كانت تلك الكائنات حية أو حتى كانت ميتة.  

منع العبث بكل ما هو معرض للانقراض 


وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون الكائنات والمناطق التي ينطبق عليها تلك العقوبات، ولفتت اللائحة أن الأمر لا يقتصر فقط على الحيوانات والطيور، بل أيضا حفريات الحيوانات المنقرضة، والنباتات المهددة بالانقراض، حظر قانون البيئة إتلافها أو الاتجار فيها وغيره من الأفعال.

حيث جاء في نص اللائحة التنفيذية للقانون: «جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية».

وزيرة البيئة مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي الاسماك البحر الأحمر عروس البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

رجل حامل| حالة طبية نادرة تضع أردنيا فى موقف حرج

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

تصرف غدًا.. زيادة المعاشات والمرتبات في أبريل 2023 لجميع الشرائح| اعرف التفاصيل

تصل لحد السيول.. تحذيرات عاجلة من تغير المناخ بشأن حالة الطقس

ترشيحاتنا

وزير خارجية السعودية يبحث مع بيدرسون سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية

حالة نادرة.. تسجيل أول وفاة عالميا بإنفلونزا الطيور لامرأة بالصين|فيديو

رئيس أوكرانيا متهم باختلاس 400 مليون دولار.. تفاصيل

هيلعب بدون غرامة أطول وقت| مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك.. التفاصيل

وكيل صناعة النواب ينتقد تحصيل الحكومة رسوم ترفيق المناطق الصناعية مرتين

إيلون ماسك: مستعد لبيع تويتر إذا وجدت المشتري المناسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرات نعيم.. معلومات عن دعاء حكم شقيقة جعفر العمدة| صور

أكثر من 60 ألف جنبه.. سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا

صدى البلد يحتفل بنجاح جوري بكر في مسلسل جعفر العمدة.. صور

مصادرة شاحنة خفافيش مطهية ومخبأة أسفل أسماك في ألمانيا.. أعرف السبب

فيديو

بالدليل من القرآن.. هذا موعد ليلة القدر/ فيديو جراف

بعد وفاة مدير البنك .. حادث جديد يثير ضجة بسبب عضة كلب

من النهارده مفيش إدمان.. ريما عبدالله تسخر من شيرين.. ومدير أعمالها يرد بقوة

فرض وإحنا في اختبار صعب.. جويرية حمدي تعلن ارتداء الحجاب في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ