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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد من دير مارمينا بمريوط

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات وقداس خميس العهد من دير القديس مارمينا بمريوط بالإسكندرية، بمشاركة الأنبا كيرلس أفا مينا رئيس الدير، والأباء الرهبان والكهنة.

وتتضمن صلوات خميس العهد، صلوات السواعي النهارية من البصخة المقدسة، وصلاة اللقان، وصلاة القداس الإلهي.

وتلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، للتهنئة بعيد القيامة .

وعبر المستشار عدلي منصور - خلال الاتصال - عن تهنئته القلبية لقداسة البابا تواضروس وجموع المسيحيين بالعيد، متمنيًا السلام والرخاء لمصر.

كما تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًّا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هنأ فضليتُه قداسةَ البابا، خلال الاتصال، بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يحل يوم الأحد المقبل.

وأعرب فضيلة الإمام عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن.

البابا توا ضروس الثاني خميس العهد دير مارمينا

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