موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا علي منافسه حرس الحدود، اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

ويواجه نادي الزمالك منافسه حرس الحدود اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “أون تايم سبورت”، الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري.

ويسعى فريق الزمالك إلى مصالحة جماهيره والعودة إلى طريق الانتصارات واستعادة الثقة أملا في تحقيق مركز مناسب في جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد.

ترتيب الزمالك

ويحتل نادي الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة جمعها من 10 انتصارات و6 تعادلات و6 خسائر.

فيما يحاول فريق حرس الحدود للخروج من دوامة الهبوط للقسم الثاني، حيث يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.