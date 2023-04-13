برلمانية: تعاقد الصحة مع «جريفولز إيجيبت» لمشتقات البلازما تطبيق لوثيقة سياسات ملكية الدولة 

أيدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، مؤكدة أن شركة جريفولز إحدى أهم الشركات المتخصصة في تجميع البلازما و صناعة مشتقاتها، كما أن لها خبرات عالية في هذا المجال.

وقالت “سعيد”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن مجلس النواب أصدر في بداية الفصل التشريعي قانونا لتصنيع مشتقات البلازما وتجميعها، لافتة إلى أنها مؤخراً تقدمت بطلب إحاطة تمت مناقشته بلجنة الصحة كان يختص بهذا الشأن ومعاناة المرضى للحصول على مشتقات الدم، لا سيما وأن من يحتاجون لهذه المشتقات هم مرضى فشل النخاع وأورام الدم.

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وأكدت عضو صحة البرلمان أن هذا التعاون بداية تطبيق حقيقي لهذا القانون، وأيضًا فيه تطبيق لوثيقة سياسات ملكية الدولة في مجال هام جدًا وملح، مشيرة إلى أن نقل الخبرات من القطاع الخاص للعام بالطبع سيضفي جودة ودقة وتحديثا لهذه المنظومة.

واختتمت النائبة حديثها قائلة: "أرى أن هذه الخطوة تأخرت، ولكن لا بأس أتمنى أن أرى مردودا إيجابيا لهذا التعاون، وأن تختفي مشاكل توفير مشتقات البلازما من مصر نهائيًا".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، لتقديم الخدمات والاستشارات الفنية لتنفيذ خطة تجميع البلازما.

يأتي هذا في ضوء التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وكذا توفير الخدمات والاستشارات الفنية اللازمة لتجميع البلازما ونقل الخبرة والتكنولوجيا الخاصة بمتطلبات التصنيع الجيد وخدمات الدعم لعمليات مراكز تجميع البلازما وعمليات الجودة.