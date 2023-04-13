عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة الإنتاج الحربي تطلق الفيديو الثالث من حملة "مصنعك بيتك"

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن وزارة الإنتاج الحربي أطلقت الفيديو الثالث من سلسة فيديوهات حملة "مصنعك بيتك" والتي يقوم المكتب الإعلامي بالوزارة بتنفيذها في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بإعداد حملة توعوية للعاملين بالإنتاج الحربي وذلك خلال إحدى الجولات التفقدية التي قام بها لواحدة من الشركات التابعة. 

وتستهدف الحملة تسليط الضوء على التداعيات السلبية لعدد من الممارسات سواء على العامل نفسه أو مصنعه.

وأوضح "بكر" أن الفيديو الثالث من "مصنعك بيتك" يتضمن مشاهد تمثيلية تعكس التأثيرات غير الإيجابية للتبديد وسرقة الموارد وتقوم الرسالة الأساسية لهذا الفيديو على ضرورة التحلي بالأمانة في العمل وأهمية عدم التستر على أي فعل غير قانوني. 

كما أوضح أن الفيديو الأول من الحملة تناول التداعيات السلبية للإهمال وعدم الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية بينما تناول الفيديو الثاني التداعيات السلبية لإفشاء أسرار العمل. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الحملة تقوم على فكرة أساسية وهي ضرورة أن يعي كل عامل في مختلف المستويات الوظيفية أن مصنعه هو بيته الثاني وأن البيت والمصنع والوطن كلها أركان تتكامل معًا لدعم مسيرة الإنتاج والتنمية.

وزارة الإنتاج الحربي مصنعك بيتك وزير الدولة للإنتاج الحربي التداعيات السلبية اخبار البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

صرف مستحقات اللاعبين| أول قرار لمدرب الزمالك الجديد بعد وصوله مصر

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

قتلت خطيبها بعد كتب الكتاب.. كشف لغز العثور على جثة شاب بزراعات سوهاج

ترشيحاتنا

أسامة الشاهد: تفعيل مكاتب الاعتماد خطوة في إصلاح منظومة إصدار التراخيص الصناعية

الكرملين: البحر الأسود لن يكون أبدا "بحر الناتو"

ارتفاع حصيلة غرقى مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 25 قتيلا

في حفل الإفطار.. الطلاب الوافدون يتوجهون بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر

بعد غياب 11 عامًا .. ماذا دار في السعودية بعد حفاوة استقبال سوريا

خطة أمن بايدن.. العثور على وثائق أمريكية سرية في "الزبالة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية يحققون ذهبية كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

فطارك عندنا: كفتة الحاتي وأرز بسمتي بالخضار والحلو رول الجلاش بالشوكولاتة

تحذير.. كيف تكتشفين الكاميرات السرية في غرف قياس الملابس؟

تحذير.. نوع من السجائر فيه سم خطير

فيديو

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

محمد رمضان يكشف حقيقة خناقة زوجات جعفر العمدة في الكواليس

كريستيانو لابس حلق.. محمد رمضان يرد على انتقادات فيلم هارلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ