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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس المواد الغذائية: القيادة السياسية حريصة على تخفيف الأعباء

صدى البلد

أكد حازم المنوفى رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية القيادة السياسية حريصة على تطوير منظومة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء على المواطن.
وأضاف المنوفى  أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في إدارة أزمة نقص السلع الغذائية والسيطرة على الارتفاع الكبير والمتزايد في أسعار السلع، من خلال توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ 6 أشهر.

وقال المنوفي إن هناك تنسيق دائم مع جهاز حماية المستهلك، للسيطرة على الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية وغيرها من السلع الاستراتيجية بأسعارها الحقيقية وبالجودة المطلوبة، ومواجهة تلاعب بعض التجار من ضعيفي النفوس بالأسعار أو جودة السلع، وذلك من خلال تطبيق الخطة التي وضعها الجهاز لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية وتوافرها في الأسواق أمام المستهلكين،من خلال التنسيق مع جهات رقابية معنية بمراقبة الأسواق وذلك للتأكد من سلامة الأغذية الموجودة والمعروضة داخل الأسواق، بالإضافة إلى التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر للمواطنين لمنع التلاعب.

وأكد المنوفي علي حرص القيادة السياسية علي تطوير منظومة التجارة الداخلية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتطوير كافة الخدمات بما يتناسب مع تطورات حركة التجارة العالمية والمتطلبات التقنية الحديثة  لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 , موجهاً الشكر لقيادات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيلات الاجرائية والتشريعية حيث  تعتبر خطوة هامة علي طريق تكاتف الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي و تنفيذ خطة تطويرية وتنموية تتواكب مع سياسات الشمول المالي وتطوير الخدمات التجارية والاقتصادية التي تتبناها  الدولة على كافة الأصعدة ، كما تتناسب  مع متطلبات التنمية وتطوير البنية التحتية التي تشهدها مصر مؤخرًا ، كما يعتبر  امتدادًا لتحقيق رؤية مصر 2050 .
أما عن حركة الاسواق خلال الاسبوع الاخير من الشهر الكريم أوضح  المنوفى  عن استمرار الضخ اليومي لكافة السلع لضمان توافرها بمعدلات أعلي من معدلات السحب اليومي بكافة منافذ معارض أهلآ رمضان  علي مستوى كافة المحافظات، مؤكدا أن المعارض تلاقي هذا العام إقبالا غير مسبوقا نظرا لمساهمتها في تخفيف الاعباء عن المواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية التي ضربت كافة الأسواق العالمية .

وأكد المنوفي أن لجان متابعة الأسواق  تتابع حركة البيع اليومية ومعدلات سحب البضائع والإقبال اليومي الذي تشهده المنافذ ومتوسط أسعار بيع السلع  وحركة الزيارات اليومية لمنافذ معارض أهلا رمضان ومتوسط أسعار بيع السلع الاستراتيجية للمواطنين .

وأكد المنوفي أن كافة الجهات الحكومية والخاصة تتسابق في تقديم أقصى التخفيضات الممكنة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمستهلكين بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية واحتواء معدلات التضخم العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية علي الساحة العالمية.

الاتحاد العام للغرف التجارية التنمية المستدامة السيسي خطة الدولة القيادة السياسية التجارة الداخلية اقتصاد البضائع

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