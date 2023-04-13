فطار شهى .. طريقة عمل المسقعة بالموتزاريلا

تعد المسقعة من الأكلات الشهية ذات القيمة الغذائية العالية بسبب احتوائها على قدر كبير من الخضروات والعناصر الغذائية المختلفة مثل البروتين والنشويات

نعرض لكم طريقة عمل المسقعة بالموتزاريلا بمذاق مميز لإفطار رمضان من خلال خطوات الشيف سالي فؤاد.

مقادير المسقعة :

3 ثمرات باذنجان كبيرة الحجم

ملعقة زيت عباد الشمس

نصف كيلو لحم مفروم قليل الدسم

4 حبات طماطم

3 فلفل أخضر رومى كبير

3 ملاعق كبيرة صلصة

حبة جزر مسلوقة مهروسة

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة صغيرة عسل أبيض

للوجه:

جبن جودة أو موتزاريلا

طريقة عمل المسقعة بالموتزاريلا بمذاق مميز:

ضعي شرائح الباذنجان فى صينية مدهونة وشوحيها على طاسة جريل من الجهتين ولا تضعي ملح نهائيا ثم رصيها فى صينية فرن

بصلة مفرومة فى طاسة بها زيت او سمنة وملعقة ثوم مفروم وملح وفلفل ثم ضيفي لحم مفروم قليل الدسم ونقلب ثم صلصة حمراء وفلفل ألوان و قطع طماطم صغيرة والخل والعسل

فى صينية الباذنجان ضيفي طبقة من العصاج والصلصة والخضار على ثم طبقة من الباذنجان وكرري حتى انتهاء الكمية

رشي الجبن على وجه المسقعة وادخليها الفرن لمدة ثلث ساعة ثم تقدم ساخنة .

