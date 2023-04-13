وزير التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات تصل إلى 25% بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك عيد الفطر المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، وفي تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشار إلى أن التخفيضات تصل إلى 25%.
واكد التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة و كذلك الملبن بسعر 120 جنيها ، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 جنيهات، والبتي فور لوكس و السابليه بـ 150 جنيها.
وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية انه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.
ولفت التقرير إلى انه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها ، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها ، الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بنفس التخفيضات التي تصل الى 25%، واكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يتم ضخه من السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.