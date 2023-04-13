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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات تصل إلى 25% بالمجمعات الاستهلاكية

صدى البلد

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية، وفي تقرير تلقاه الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ‏من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشار إلى أن ‏التخفيضات تصل إلى 25%.

واكد التقرير الوارد الى  الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة و كذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها ، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس و السابليه بـ 150 جنيها. ‏

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في التقرير الوارد ‏إلى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و ‏الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

ولفت التقرير إلى انه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها ، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها ، ‏الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير ‏احمد كمال ان  الدكتور  علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات التي تصل الى 25%، واكد المتحدث ‏الرسمي للوزارة معاون  الوزير الدكتور  احمد كمال ان ‏الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يتم ضخه من السلع ‏بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية.‏

التجارة الداخلية القاهرة الكبرى وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي التموين بسكويت النشادر

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