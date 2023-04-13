تنظيم عزومة لفريق العمل.. المخرج أحمد الجندي يحتفل بنجاح الكبير أوى

حرص المخرج أحمد الجندي على الاحتفال بنجاح مسلسل الكبير أوى، بإقامة حفل إفطار لجميع فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم أحمد مكي بطل المسلسل ورحمة أحمد.



وقامت رحمة أحمد بطلة المسلسل بطرح صور تذكارية مع أحمد مكي وفريق عمل المسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلة: سفرة دايمة.





برومو مسلسل الكبير أوي 7

عرضت الشركة المنتجة، لـ مسلسل الكبير أوي 7، لـ الفنان أحمد مكي، البرومو الدعائي للمسلسل.

رحمة أحمد ومكي

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7

أُعلن عن عرض الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي عبر قناة أون، ونشر عبر فيسبوك صورة لأحمد مكي بشخصيته في العمل.

مكي

قصة مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقيان ويتنافسان على العمدية خلفا لوالدهم ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوة الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.