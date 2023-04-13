عالم أزهري: النبي محمد علم الأمة كل شيء

قال الشيخ عبد الحميد عمر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلي الله عليه وسلم كان يعلم الامة كل شئ، مشيرا إلى أنه تحدث النبي محمد عن ليلة القدر وأجرها علمهم صلي الله عليه وسلم إنه إذا أدركنا ليلة القدر قنقول دائما وابدا “اللهم إنك عفوا كريم حليم وتعفو عنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك”.

وأضاف الشيخ عبد الحميد عمر، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج “إحنا لبعض” تقديم نهال طايل والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن كل شئ فى هذه الحياة يحتاج إلى معونة الله سبحانه وتعالي، موضحا أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شئ فى الحياة إلا بارادة الله.

وفي سياق متصل، أكد الشيخ عبد الحميد عمر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن شهر رمضان هو الأيام الحقيقية للخير، مشيرا إلى أن الصدقة تطهر الإنسان وتزكيه.

