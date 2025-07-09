السبب؟ لماذا حُكم على أنشيلوتي بالسجن

أصدرت محكمة إسبانية، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بسجن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمدة عام واحد، وذلك على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي خلال فترة تدريبه لنادي ريال مدريد في عام 2014.

▪ ما سبب الحكم بالسجن؟

وفقًا لما جاء في بيان رسمي صادر عن محكمة مدريد، فإن أنشيلوتي لم يُصرّح بكامل دخله الخاص بعائدات حقوق الصورة في إقراراته الضريبية لعام 2014، وهو ما اعتُبر مخالفة جسيمة لقوانين الضرائب الإسبانية. وأكدت المحكمة أن هذا الإخفاء المتعمد يشكّل جريمة ضريبية استوجبت إصدار العقوبة.

هل سيدخل أنشيلوتي السجن؟

رغم صدور حكم السجن، إلا أن القانون الإسباني ينص على أن الأحكام التي تقل عن عامين في الجرائم غير العنيفة لا تُنفذ فعليًا إذا لم يكن للمدان سوابق جنائية، وبما أن أنشيلوتي لا يملك سجلًا جنائيًا، فإن الحكم سيكون مع وقف التنفيذ.

قضية أنشيلوتي ليست الأولى من نوعها في الأوساط الرياضية الإسبانية، حيث سبقه في ذلك نجوم كبار مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذان واجها اتهامات مماثلة تتعلق بإخفاء عائدات حقوق الصور عن السلطات الضريبية.

▪ أنشيلوتي بين مدريد والبرازيل

أنشيلوتي، الذي رحل عن ريال مدريد مؤخرًا، يشغل حاليًا منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي. ويُعد من أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالبطولات مع أندية كبرى في أوروبا.

ويُذكر أن ريال مدريد، بقيادة مدربه الحالي تشابي ألونسو، يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.