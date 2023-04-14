غادة عبد الرازق تروج لمسلسلها تلت التلاتة عبر انستجرام | شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

غادة عبد الرازق

وظهرت غادة في الصور بإطلالة متميزة من وسط الزرع من مسلسلها تلت التلاتة .

غادة عبد الرازق

يذكر أن مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الأحداث المشوقة حيث قامت غادة عبد الرازق، بتعذيب ميسليم، وواجهتها بما فعله امجد بشقيقتها وأخبرتها مي سليم انها ليس لها دخل بما حدث.

ولكن قامت غادة عبد الرازق، بقتل مي سليم بالسكينة بعد ان قامت بتعذيبها، ومن ثم وضعت جثتها في برميل لتتخلصمنها.