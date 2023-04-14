مسجد الموافى.. تاريخ طويل بالمنصورة من العصر العثمانى حتى اليوم

يعد مسجد الموافى من المساجد التاريخية بمحافظة الدقهلية وهو المسجد الذى أنشأه المللك الصالح نجم الدين أيوب فى مدينة المنصورة ، وقد عُرف قديما بالمسجد الصالحى الكبير ، .

ومسجد الصالحى الكبير أو مسجد الموافى يقع فى شارع الموافى المتفرع من شارع بورسعيد وهو ملاصق لدار بن لقمان ، ويرجع تاريخه عام 583هـ / 1187م كما ذكره على مبارك فى الخطط التوفيقية ، وقد عرف وإشتهر بالموافى نسبة إلى قبر الشيخ عبد الله الموافى الرفاعى ، وهذا الإسم قد ذُكر فى حجج الوقف منها حجة وقف بإسم القاضى نور الدين عام 1136هـ / 1723م ، وحجة وقف أخرى بإسم الأمير على بن عبد الله مؤرخة عام 1129هـ / 1717م .

حيث يعتبر من أقدم المساجد بمدينة المنصورة وقد تم تجديد المسجد عدة مرات أولها فى العصر العثمانى عام 998هـ / 1590م ، وقد تم تجديد المسجد وتوسعته عام 1191هـ / 1777م على يد الأمير ذو الفقار بك كما ذكره محمد ناصر عفيفى فى القباب الإسلامية .

وكان المسجد فى بداية الأمر صغيراً حتى قدوم الشيخ عبد الله الموافى ، وكان أحد علماء المسلمين وتوفى عام 1161هـ / 1757م ، وقد عمل الشيخ عبد الله الموافى على توسعته وسمى المسجد بإسمه وقد تم إلحاق ضريح الشيخ عبد الله الموافى بالمسجد.

وكان للمسجد قبه وهى غير موجودة الان وكانت بالركن الشمالى للمسجد وقد تم إنشاؤها 1199هـ / 1784م فى العصر المملوكى وكانت من نوع القباب المضلعة من الخارج .

وكان للمسجد مئذنة يبلغ إرتفاعها حوالى 26.80م ولكنها سقطت يوم 29 صفر 1418هـ / 1997م وتهدمت طوابقها ، وقد أزيلت بالكامل الان ، والمسجد مجدد بالكامل حاليا

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