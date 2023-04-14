مدير الصحة بمطروح: خطة لسد العجز في التخصصات الطبية بالمستشفيات.. تعرف عليها

أكد الدكتور مبرك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه يتم العمل للتغلب على عجز التخصصات الطبية بمطروح من خلال العديد من الإجراءات والبروتوكولات الصحية.



وأضاف أنه تم مؤخرا عمل بروتوكول مع جامعة الأزهر لإمداد مستشفيات مطروح بكافة التخصصات عدد يومين في الأسبوع من خلال أداء الأطباء الخريجين الخدمة المجتمعية لمدة عام في محافظة مطروح.

وأشار إلى أنه تم توقيع قرار باستقبال 134 طبيبا تكليف يتم توزيعهم على عدد 65 وحدة صحية منتشرة بالمحافظة وذلك تحت رعاية محافظ مطروح مع عدم قبول أية أعذار من الأطباء الجدد لإنهاء أو تحويل فترة التكليف المقررة والتي تصل مدتها إلى 12 شهرا.

كما أشار د. مبروك إلى توافر العديد من الأطباء المتخصصين في مجالات المخ والأعصاب وجراحات الوجه والفكين وتشخيص وعلاج الأورام والعلاج البيولوجي والأوعية الدموية في الوقت الحالي بمطروح هي تخصصات نادرة ودائما ما يتم سفر المريض خارج المحافظة للكشف لدى تلك التخصصات وأشار مبروك أن توافر عدد من تلك التخصصات قد يكون لفترة معينة ولكنها بادرة أمل للمرضى لحين التعاقد مع عدد من المتخصصين بشكل دائم

كما أشار إلى توافر عدد من التخصصات في الفترة القادمة ومنها استشاري أمراض الدم للأطفال وتوفير عيادة لأمراض القلب بمستشفى الضبعة ومستشفى الحمام العام واقع يومي فى الاسبوع وذلك تخفيفا على المواطنين.