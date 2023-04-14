بصورة رومانسية| مؤمن زكريا يحتفل بعيد زواجه.. شاهد

احتفل مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، بعيد زواجه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر مؤمن زكريا صورة قديمة رومانسية برفقه زوجته، وعلق كاتبًا: “عيد زواجنا”.

علي جانب آخر، كان فرج عامر رئيس نادى سموحة، قد أعلن أن مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، قرر استكمال رحلته العلاجية مجددا في الخارج.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مؤمن زكريا: بدأت علاجًا جديدًا وإن شاء الله خير، أطالب الناس بالدعاء".

ويعاني مؤمن زكريا ، من مرض عصبي نادر أبعده عن عالم كرة القدم، في آخر عامين، منذ أن قطع إعارته إلى أحد الأندية السعودية لهذا السبب.