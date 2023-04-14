محافظ أسيوط يناقش سبل وآليات تنمية الموارد بالمشروعات

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سبل وآليات تنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمشروعات التابعة للمحافظة بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال مواردها الذاتية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات وصيانة المرافق الخدمية وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع كل من محمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة والمهندس أسامه أحمد محمد مدير وحدة مشروع الرصف ومحمد فهمي مدير إدارة المحاجر ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة.



حيث ناقش الاجتماع خطة العمل في المرحلة المقبلة والوضع المالي والفني لمشروعات المحافظة وبحث عدداً من الإجراءات والخطوات اللازمة لتطوير سير ومنظومة العمل.



كما استعرض محافظ أسيوط المقترحات الخاصة بتحسين العائد من المشروعات وتحقيق أفضل أرباح ممكنة كما بحث سبل الاستغلال الأمثل مع تطوير وتعظيم الموارد المتاحة بالمحافظة والمقومات والإمكانيات المتنوعة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود على المحافظة بالخير موجها بضرورة التفكير خارج الصندوق بما يتيحه القانون مع تيسير التطبيق والتنفيذ للأفكار المقترحة وفقًا لطبيعة المشروع وإمكانياته.



وأكد المحافظ أهمية تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وعدم الاعتماد على الميزانية السنوية المتاحة وتنمية الموارد لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.



كما وجه اللواء عصام سعد بضرورة تكثيف الجهود الفترة القادمة للارتقاء بمستوى العمل في مختلف القطاعات التنفيذية والحفاظ على المال العام وموارد الدولة وتنميتها مع اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية.