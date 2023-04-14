كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة انتقال أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، إلي نادي روسي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “أحمد عبد القادر باقي في الأهلي ولا صحة للعروض الروسية، خاصة أن روسيا أنديتها محظور مشاركتها في البطولات الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.

يذكر أن الأهلي فاز في آخر مبارياته على بيراميدز بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر ليتوج بلقبه الـ38".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة.