إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ربع نقل بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارتين ربع نقل ببعض بطريق القاهرة بلبيس بعد المركز الطب العالمي اتجاه القاهرة قبل كارتة الإقليمي وتم نقل المصابين الي مستشفي العاشر من رمضان الجامعي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي العاشر الجامعي بإستقبال 4 مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل ببعض بطريق القاهرة بلبيس بعد المركز الطب العالمي إتجاه القاهرة قبل كارتة الإقليمي وتم نقل المصابين الي مستشفي العاشر من رمضان الجامعي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.