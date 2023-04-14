الغرفة القاتلة.. محمود ينهي حياته بعد رحيل والده بنفس الطريقة منذ 4 سنوات

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في انهاء شاب حياته بمنطقة الهرم حيث تبين ان والده رحل بنفس الطريقة منذ 4 سنوات بعد شنق نفسه في ذات الغرفة التي انهى بها الابن حياته.

تلقي العميد علي عبد الرحمن رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وبينت معاينة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم أن الجثة لشاب يدعى "محمود ع." في العشرينات من العمر، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ماعدا حز بالرقبة.

تحريات المقدم سامح بدوي وكيل الفرقة توصلت إلى أن الشاب تخلص من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية وتبين ان ابيه انهى حياته بنفس الطريقة قبل 4 سنوات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.