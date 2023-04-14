الصورة الأولي لحادث وفاة ضابط وإصابة شخصين على طريق الإسماعيلية الصحراوي.. شاهد

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادثا مروعا، حيث توفي ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية مصرعه، اثر تعرضه لحادث مروري مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل وقوع الحادث، والذي راح ضحيته المقدم كريم ابو ستيت الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، وأصيب شخصين آخرين، وهم مجند وسائق السيارة النقل.

وقالت المصادر أن سبب وقوع الحادث تصادم سيارته وسيارة أخري نقل بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء.

أضافت المصادر أن الضابط لقي لفظ أنفاسه الأخيرة فور تعرضه للحادث الاليم، مؤكدة نقله إلي مشرحة الحميات بمحافظة الإسماعيلية ومنها الي القاهرة حيث يشيع جثمانه بمعرفة ذويه من مقابر العائلة.

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