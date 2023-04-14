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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصورة الأولي لحادث وفاة ضابط وإصابة شخصين على طريق الإسماعيلية الصحراوي.. شاهد

صدى البلد

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادثا مروعا، حيث توفي ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية مصرعه، اثر تعرضه لحادث مروري مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل وقوع الحادث، والذي راح ضحيته المقدم كريم ابو ستيت الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، وأصيب شخصين آخرين، وهم مجند وسائق السيارة النقل.

تفاصيل مؤثرة في وفاة ضابط وإصابة شخصين خلال حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي

وقالت المصادر أن سبب وقوع الحادث تصادم سيارته وسيارة أخري نقل بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء.

أضافت المصادر أن الضابط لقي لفظ أنفاسه الأخيرة فور تعرضه للحادث الاليم، مؤكدة نقله إلي مشرحة الحميات بمحافظة الإسماعيلية ومنها الي القاهرة حيث يشيع جثمانه بمعرفة ذويه من مقابر العائلة.

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