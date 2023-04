مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يبدأ استقبال أفلام الدورة 45 ويعلن مسابقة جديدة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ويبدأ فتح باب استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم بداية من 15 أبريل 2023 وحتى 1 أغسطس 2023 عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

قال الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان "سعداء بردود أفعال الدورة الماضية من الصحافة وجمهور المهرجان وفخورون بما حققته الدورة الـ44 من إنجازات على مستوى البرمجة وضيوف الصناعة المهمّين، كما أننا نُعدّ جذب مهرجان القاهرة مخرجين بحجم "بيلا تار" و"ناعومي كاواسي" و"ماثيو كاسوفيتس"، بخلاف البرنامج الخاص بالنجم والمخرج الفرنسي الراحل "جان لوك جودار"، دلالة على المكانة العالمية التي يحتلها بتاريخه العريق، ونعد جمهور المهرجان بدورة لا تقل عن الدورة الماضية في نوعية الأفلام و مستواها و الضيوف المهمين المشاركين".

وأضاف المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان "كان اختيار برنامج أفلام الدورة 44 مغامرة كبيرة مليئة بطموح جعل تلك الدورة جديرة باسم مهرجان القاهرة، وسعدنا بمشاركة جمهور المهرجان تلك المجموعة المتنوعة من الأفلام السينمائية الأميز لعام 2022، ونعد الجمهور هذا العام بعدة مفاجآت مماثلة على مستوى مسابقات الأفلام المتنوعة، وبرامج المهرجان الخاصة، كما أننا أضفنا هذا العام مسابقة للفيلم التسجيلي كجزء من مخطط تطوير المهرجان واستيعابه لمختلف التيارات والأساليب السينمائية واحتفاءا بهذا النوع المهم في الصناعة".

وشهدت فعاليات الدورة الماضية مشاركة مجموعة كبيرة من أهم الأفلام التي عرضت بأهم المهرجانات العالمية و حصلت على إشادات نقدية مهمّة وحققت جوائز متميزة في مجال صناعة السينما، حيث شهدت الدورة عرض 108 فيلما من 53 دولة، من بينها 30 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، و57 فيلمًا في عروضها الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين هذه الأفلام Alcarràs الفائز بجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي، وفيلم "عيش وملح" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة آفاق بمهرجان فينسيا السينمائي، وكذلك فيلم "EO" الذي حصد جائزتي لجنة التحكيم والموسيقي التصويرية بمهرجان كان السينمائي، وفيلم "Saint Omer" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا، وكذلك فيلم "The Banshees of Inisherin" الفائز بجائزتي أفضل ممثل وأفضل سيناريو بمهرجان فينيسيا السينمائي، وفيلم "The Fabelmans" للمخرج الكبير ستيفن سبيلبرج الذي افتتح دورة المهرجان الماضية.

كما تم ترميم فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية وإعادة تقديمهم للجمهور وهما "يوميات نائب في الأرياف" للمخرج توفيق صالح، و"أغنية على الممر" للمخرج علي عبد الخالق.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعدّ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).