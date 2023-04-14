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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عفاف شعيب: فاتن حمامة اتباست واحتضنت من عمر الشريف قبل الزواج

عفاف شعيب
عفاف شعيب

ردت الفنانة عفاف شعيب، على سؤال بسمة وهبة لها، هل ترى نفسها أفضل من فاتن حمامة، التي عملت في السينما، ولم ترتد مايو أو قميص نوم.

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وقالت عفاف شعيب، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "العرافة" المذاع على قناتي "النهار والمحور": "فاتن حمامة لبست واتباست واتحضنت، من عمر الشريف، قبل ما يتجوزها".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

عفاف شعيب بسمة وهبة العرافة فاتن حمامة مايو

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