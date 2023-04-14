العراق يرحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة البحرينية ودولة قطر.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - أنها "تعرب عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم بين مملكة البحرين ودولة قطر، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسيَّة للعام 1961".

وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق يعزز الاستقرار والأمن الإقليميين في المنطقة بصورة عامة ولمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص.