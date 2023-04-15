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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا.. الموبايلات الصينية تتخلى عن أندرويد لصالح نظام تشغيل HarmonyOS

HarmonyOS
HarmonyOS

 

يعد نظام التشغيل OS أحد أهم المكونات في مجال صناعة الهواتف الذكية. في الوقت الحالي، يهيمن نظامي تشغيل على كل الهواتف النقالة التي تباع في الأسواق بمختلف علاماتها التجارية، وهما نظام تشغيل أندرويد Android و iOS من آبل، في حين أن Android مفتوح المصدر ومستخدم من قبل كل العلامات التجارية باستثناء آبل، إلا أن iOS متاح حصريا لهواتف iPhone من شركة Apple.

HarmonyOS

من الأشياء المثيرة للاهتمام أن النظامين ملكية خاصة لشركات أمريكية، و على الرغم من أن الصين لديها أكبر سوق للهواتف المحمولة وتقدم عدد كبير من العلامات التجارية المنافسة بقوة للهواتف ذات الصناعة الأمريكية، إلا أنها لا تمتلك نظام تشغيل مشهور قادر على منافسة أندرويد من جوجل أو "آي أو إس" من آبل. 

وفقا لتقرير موقع gizchina التقني المتخصص، مع استمرار تصاعد التوتر العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ، من مصلحة العلامات التجارية للهواتف المحمولة الصينية البحث عن بديل بعيدا عن السيطرة الأمريكية لأن أي شركة معرضة لنفس مصير "هواوي" في أي لحظة وليست في مأمن من السياسة الأمريكية ونفوذها. تمامًا كما فعلت مع  Huawei ، يمكن أن تتهم أي شركة صينية أخرى بالتجسس وتمنعها من الوصول لنظام التشغيل الأمريكي.

لهذا السبب الأساسي ، هناك تقارير تفيد بأن العلامات التجارية الصينية المصنعة للهواتف الذكية لن تقف مكتوفة الأيدي وتنتظر هذا القرار الأمريكي، بل ستطلق نظام تشغيل HarmonyOS. يزعم التقرير أن هذا عمل جماعي من قبل العديد من العلامات التجارية الصينية للترويج لـ نظام تشغيل HarmonyOS. 

Harmony OS

عدد كبير من العلامات التجارية الصينية ستنضم إلى النظام البيئي لـ "هارموني" وأكد المطلعون أن العلامات التجارية ، خاصة تلك التي لديها منتجات إنترنت الأشياء IoT، ستسارع بهذا الانضمام.

لماذا نظام Harmony OS

نظام "هارموني" Harmony OS هو نظام تشغيل خاص بشركة هواوي Huawei ظهر لأول مرة في عام 2019. تم تم تصميمه للعمل على مجموعة متنوعة من الأجهزة المختلفة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات وأجهزة المنازل الذكية. 

يدعم نظام تشغيل Harmony OS أيضًا لغات ترميز متعددة ، بما في ذلك C و C ++ و Java و Kotlin. وهو الأمر الذي يجعل عمل المطورين سهل فيما يخص إنشاء تطبيقات جديدة تعمل مع النظام. يتضمن أيضًا لغة ترميز جديدة تسمى Harmony OS DevEco Studio. تم تصميم هذا لضمان سهولة إنشاء التطبيقات وتحسين الإنتاجية.

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ميزة أخرى بارزة لنظام Harmony OS هي ضمان سلامة وأمن المعلومات، يتضمن نظام التشغيل بيئة تنفيذ موثوقة (TEE)، والتي توفر بيئة آمنة للبيانات والمعلومات الحساسة والسرية، يصعب اختراقه وأكثر أمانا من أندرويد. ويتضمن أيضًا دعمًا للأمان على مستوى الأجهزة ، مثل التمهيد الآمن secure boot والتخزين الآمن.

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