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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي سلسلة هواتف متوسطة المدى تنافس iPhone 14

Huawei Nova 11
Huawei Nova 11

تستعد شركة  هواوي  Huawei الصينية لإطلاق أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف “نوفا”، وهي سلسلة Huawei Nova 11 التي تحتوي على النسخة القياسية و طرازات Pro و Ultra، في 17 أبريل الجاري. 

وفقا لتقرير من موقع gizmochina التقني المتخصص تم تسريب الجانب الأمامي من  هواوي  Nova 11 النسخة القياسية الأساسية في صور مسربة جديدة قبل إزاحة الستار رسميًا عنه، وقد وصف من قبل البعض بأنه قاتل iPhone 14 ، مع تصميمه الأنيق والحواف النحيفة وتصميم الكاميرا المثقوب في المنتصف.

Huawei Nova 11

مواصفات Huawei Nova 11

سوف يأتي هاتف Huawei Nova 11 بشاشة OLED حجم 6.7 بوصة وتقدم دقة وضوح 1220 في 2652 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز ، مما يجعله أكبر من شاشة الآيفون 14 مقاس 6.1 بوصة علاوة على ذلك سيكون بسمك 6.88 ملم فقط ، فإن Nova 11 وبالتلي هو أكثر نحافة ورقة من جهاز آيفون 14 بـ 7.80 ملم.

Huawei Nova 11

من المتوقع أن يوفر الهاتف بطارية قوية  وذلك بفضل سعة البطارية 4500 مللي أمبير في الساعة، التي تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات أما الإصدارات الأعلى ألترا وبرو ستكون مع شحن بقدرة 100 وات، النسخة القياسية مع معالج وحدة مركزية من كوالكوم وتحديدا شريحة Snapdragon 778G.

سيكون نظام الكاميرا في Huawei Nova 11 أيضًا من أبرز مميزات السلسلة الجديدة، مع إعداد كاميرا ثلاثي في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة  50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة وتسجيل فيديو بدقة 4K. 

سيتوفر جهاز  هواوي  نوفا الجديد مع خيارات مساحات تخزين مختلفة وهي 128GB / 256GB / 512GB روم وسيعمل مع نظام تشغيل HarmonyOS ، الخاص بشركة "هواوي" خاصة وأنه مرحوم من استخدام نظام الأندرويد بسبب العقوبات الأمريكية.

من حيث التصميم ، سيأتي Huawei Nova 11 بأربعة خيارات ألوان ، جميعها مصممة بلمسة نهائية متجمدة لتوفير مظهر متميز في هاتف ذكي متوسط المدى.

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سيتم إطلاق هواوي نوفا 11   جنبًا إلى جنب مع Nova 11 Pro و Nova 11 Ultra ، ومن المتوقع أن تقدم الهواتف الذكية الثلاثة منافسة في فئة الهواتف متوسطة المدى الشريحة العليا مع نظيراتها من العلامات التجارية المنافسة. بفضل مواصفاته القوية وتصميمه الجذاب وسعره المعقول بالمقارنة مع أجهزة آيفون، يستعد Huawei Nova 11 ليكون خيارًا شائعًا بين المستهلكين في قطاع الهواتف الذكية متوسطة المدى.

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