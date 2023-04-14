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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظم مركز شباب الطود بمحافظة الاقصر، المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم ومسابقة المعلومات الدينية بمشاركة 50 متسابقا يتنافسون على خمسة مستويات «خمسة أجزاء، عشرة أجزاء، نصف القرآن، القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أجزاء» .

وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمود عراقى عوض وتهدف المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والمعلومات الدينية الي استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية و تنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين واثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين  وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الايجابي علي المجتمع .

يأتى ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ  الاقصر و صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر و اشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب و حجاج عبداللطيف مدير ادارة شباب الطود وفريق عمل مركز شباب الطود.

الأقصر القران الكريم وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة حفظ القرآن أشرف صبحى وزير الشباب القرآن الكريم كامل

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