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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتي لا تصبحي مثل دنيا سميرغانم في جت سليمة..تصرفات لو لاحظتيها على خطيبك اخلعي منه

علامات تكشف عن الرجل
علامات تكشف عن الرجل البخيل في فترة الخطوبة

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور لها على الشاشة بعد غياب وقامت بدور شخصية "سليمة" في مسلسل " جت سليمة" الفتاة التى تعيش مع زوجة والدها الراحل وشقيقها الصغير وتعانى من معاملة زوجة أبيها القاسية لها، وفى نفس الوقت هى مخطوبة لابن شقيقة زوجة والدها، الذى يتصف بالبخل والطمع هو وخالته فى ميراث والدها.

 

علامات تكشف عن الرجل البخيل في فترة الخطوبة
 

ولأن صفة البخل والطمع من أسوأ الصفات، أيضاً ولأن البخل يؤثر على مجرى الحياة والعلاقة بشكل كبير ، نستعرض فى التقرير، علامات تدل على بخل الرجل، يمكن ملاحظتها خلال فترة الخطوبة.

 

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وهناك علامات تكشف عن الرجل البخيل في فترة الخطوبة انتبهي إليها، ، وفقاً لما ذكره موقع " standardmedia"، ومن أبرزها  :

- الخروج وفقاً لميزانية محددة :

دائماً يكره الرجل البخيل المطاعم والأماكن باهظة الثمن، وستجدينه يمدح في طعام الشارع أو البائعه الجائلين، بشكل مبالغ فيه، ولكن هذا لا يعني الخروج والاستمتاع بتلك الأجواء الشعبية، ولكن استمرارها طوال الوقت قد يشكل علامة خطرة أحياناً.

- مراجعة الفاتورة بدقة مبالغه :

إن ذهبت مع خطيبكِ إلى أحد المطاعم، ووجدته يراجع فاتورته بدقة، ستجديه يدخل ببعض الجدل مع المسؤولين في المطعم مثلا على مجمل الفاتورة، أو أحد الحسابات الخاصة بطلباتكِ،ليس فهذا بل أنه ينتبه بشكل مُفرط بكل ما يتعلق حول المال.

- مش بيشترى هدايا :
ومن العلامات الدالة على بخل الرجل خلال فترة الخطوبة، هو تجنبه الدائم لشراء الهدايا سواء فى مناسبة أو غير مناسبة، وبدلاً من ذلك يتحجج بالعديد من الأعذار حتى يتهرب من شراء هدية لخطيبته.

 

علامات تكشف عن الرجل البخيل في فترة الخطوبة


- يكره التسوق :

الرجل البخيل يكره التسوق، حتى لنفسه، ولديه مشاكل كبيرة في أي تسوق تقومين به لنفسك، وسيشعر بالضيق والاختناق كلما ذهبت لشراء غرض ما، وسيخبركِ دائماً إنك لست بحاجة لكل هذه الأمور، كما أنه سيسخر دائماً من أي أموال تدفعيها مقابل التسوق.

- المشي رياضة :
وبيفضل المشى طول الوقت يدعى الرجل البخيل طوال الوقت أن المشى مفيد للإنسان ويحافظ على صحته ونشاطه وذلك حتى لا يجبر على استقلال سيارة أجرة ويدفع نقود للسائق.

- بخيل في كل شيء :
كثرة الشكوى المستمرة من استمرار الوضع المادي الرجل البخيل يكره الإنفاق على أي شخص، وستجديه أيضاً بخيل كذلك في مشاعره وعواطفه معكِ، وستلاحظين أنه يحسب أي أمر من الناحية المادية قبل الخوض فيه، ونفس الأمر ينطبق على الطريقة التي يتعامل فيها مع عائلته.

- يجعلك تدفعين بدلا عنه :
وعلامة أخرى ، وهو أن يجعلكِ الرجل تدفعين بدلاً عنه، وستجدينه يخبركِ بأنه قد نسي محفظته في المنزل، أو يختفي أثناء لحظة الدفع لتضطري أنتِ للدفع مكانه.

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