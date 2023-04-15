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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات الشراكة.. حبس زوجين سرقا سيارة صاحب شركة بالقطامية

حبس
حبس

قررت نيابة القطامية الجزئية، حبس زوجين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة صاحب شركة بسبب خلافات حول الشراكة بينهما.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة مقاولات - مقيم بدائرة القسم قرر بتضرره من (زوج شقيقة زوجتــه) لقيامه بالاستيلاء على السيارة خاصته حال تركها أمام العقار سكنه بسبب خلافات حول الشراكة بينهما، وورود اتصال تليفونى له من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى قيام المشكو فى حقه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته تم إستهدافهما وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وسرقة مفاتيح السيارة حال تواجدها بمحل سكنه بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المشار إليها، وبإستدعاء مالكها تعرف السيارة وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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