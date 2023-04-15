السعودية..السديس يدشن منصة متنقلة لشحن الهواتف المحمولة بالمسجد الحرام

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس منصة الشحن المتنقلة لشحن الهواتف المحمولة، وذلك خدمة لضيوف الرحمن والمعتكفين بالمسجد الحرام.



وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي" أن المنصة عبارة عن منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED يوضح فيها طريقة و آلية استخدام الشواحن وتحتوي على عدد من الشواحن المتنقلة مزودة بثلاث كابلات تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع" .

وذلك من خلال توفير شاحن متنقل يؤخذ من منصة الشحن الثابتة ويتم إرجاعه بعد استخدامه، كما يتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة تتبع المنصات وصيانتها لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.



وقال السديس أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمرفي تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وفق رؤية السعودية 2030‪ في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

