عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية..السديس يدشن منصة متنقلة لشحن الهواتف المحمولة بالمسجد الحرام

صدى البلد

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس منصة الشحن المتنقلة لشحن الهواتف المحمولة، وذلك خدمة لضيوف الرحمن والمعتكفين بالمسجد الحرام.


وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي" أن المنصة عبارة عن منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED يوضح فيها طريقة و آلية استخدام الشواحن وتحتوي على عدد من الشواحن المتنقلة مزودة بثلاث كابلات تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع" .

كثافة عددية..تحرك عاجل من السعودية لتأمين المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

وذلك من خلال توفير شاحن متنقل يؤخذ من منصة الشحن الثابتة ويتم إرجاعه بعد استخدامه، كما يتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة تتبع المنصات وصيانتها لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.


وقال السديس أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمرفي تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وفق رؤية السعودية 2030‪ في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
 

المسجد الحرام السديس الهواتف المحمولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور وكواليس المفاوضات معه

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

أول رد من الأهلي على الأنباء الخاصة بضم إمام عاشور .. شاهد

ترشيحاتنا

يشبه البيض.. سماء السعودية تمطر ثلج غريب الشكل .. تفاصيل

أيمن عزب: مسلسل أم البنات اجتماعي ويتناول قضية أسرية.. فيديو

بيبو عن مباراة 6- 1 الشهيرة: عجرفة الزمالك هي سبب المكسب

حتي لا تصبحي مثل دنيا سميرغانم في جت سليمة..تصرفات لو لاحظتيها على خطيبك اخلعي منه

مسلسل بابا المجال الحلقة 24.. مصطفى شعبان يكتشف سر والده وخطه قتله

مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم السبت 15 إبريل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلوب يعاقب الفرعون ويحرمه من تلك الميزة.. فماذا فعل؟

المدلعة والمكشكشة.. نوع من الحلويات يصيبك بمرض مزمن

إطلالة جريئة.. ميريام فارس تثير ضجة في أحدث ظهور

قبل شم النسيم.. كيفية التفريق بين الفسيخ السليم والفاسد؟

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ