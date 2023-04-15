تساعد ابنك على التفوق بالامتحانات.. نصائح ذهبية لتنظيم وقت المذاكرة في رمضان

تعتبر المذاكرة هي العامل الأول الذي يعتمد عليه الطالب في خطوته نحو اجتياز أي اختبار أو مرحلة تعليمية، ولكن يواجه أغلب ابنائنا مشكلات في وضع خطة زمنية محددة للمذاكرة نظراً لتغير النظام اليومي، خلال شهر رمضان بسبب الشعور بالإجهاد والتعب.



نصائح تساعدك على تنظيم وقت المزاكرة في رمضان





ويجد الكثيرين يواجهون صعوبات بالغة في المذاكرة خاصة في ايام الامتحانات خلال الشهر ..لذلك يجب عليك اتباع بعض النصائح التي تساعد على تنظيم الوقت وعمل كدول زمني المذاكرة اثناء الامتحانات خلال الصيام .. وفقاً لموقع feminain

⁃ الإكثار من شرب السوائل في الفترة ما بين السحور والإفطار، وأن تحتوي وجبه الإفطار والسحور على أطعمة تحتوي على بروتينات

⁃ الحرص على تناول الخضروات المفيدة للجسم

⁃ التركيز على الأطعمة التي تحوى العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم من (فيتامينات – أحماض أمينية).

- الإكثار من الأطعمة التي تساعد على رفع تركيز الطالب كالمكسرات والفاكهة.

- يجب تقسيم وجبة الإفطار لكي يتم تأهيل الجسم لاستقبال الطعام بشكل تدريجي، دون سحب الدم مرة واحدة نحو المعدة، وبالتالي تكاسل الطالب.

- تجنب الأطعمة ذات الدسم العالي التي تسبب الخمول للصائم.

- اتباع الطالب نظاماً غذائياً صحياً شامل لكل احتياجات الجسم.

- الحرص على أخذ فترة كافية من النوم لمساعدة الجسم في الحصول على الراحة الكاملة،ليصبح أكثر نشاطاً وحيوية .

- الابتعاد عن كافة وسائل التشتيت مثل: التليفون، والتلفاز، والألعاب الإلكترونية.

نصائح تساعدك على تنظيم وقت المزاكرة في رمضان

- تجنب الاعتماد على استخدام مادة واحدة في المذاكرة مما يشعر بالملل، دون التنقل بين المواد المختلفة للطالب.

- الابتعاد عن شرب المواد المنبهة، مثل: القهوة، والشاي ،والذي يتسبب في الشعور بالأرق وعدم القدرة على النوم رغم التعب والإجهاد .

-تنظيم وقت المذاكرة في رمضان كما يجب تنظيم وقت النوم والاستيقاظ.

- تجنب سوء التغذية الذي يؤدي إلى شرود الذهن وتشتت الانتباه طوال وقت الصيام.

- الجلوس أثناء وقت المذاكرة في الأماكن الأكثر هدوءً لزيادة التركيز لدى الطالب، وتحصيله أكبر كم في أقل وقت.

- تقسيم وقت المذاكرة بين المواد، بحيث يبدأ الطالب بالمادة التي تحتاج منه فهماُ أكثر، ثم التدرج للأسهل.

- ضرورة وضع الطالب أوقات للراحات بين المواد؛ كي لا يشعر بالملل أو الخمول.

- أن يخصص الطالب لنفسه مكافأة تشجيعية في حالة التزامه بالوقت المحدد للمذاكرة والمهام المطلوبة.

⁃ يجب على الطالب أن يضع خطة زمنية للمذاكرة، ويقوم فيها بتقسيم المهام المطلوبة طبقا للوقت، مع مراعاة وضع وقت للراحة بين المادة والأخرى .

⁃ تجنب الوجبات الدهنية والأطعمة السريعة لأنها تسبب الخمول للطفل، وكذلك يجب ضبط ساعات النوم لزيادة التركيز.