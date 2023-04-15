تلت التلاتة الحلقة 8| أحمد مجدي يعرض الزواج على فرح

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الاحداث المشوقة حيث بدأت بمشهد فلاش باك يكشف طبيعة علاقة الثلاث توأم ببعض، "فرح وفريال وفريدة".

وظهر من خلال مشهد الفلاش باك، أن أحمد مجدي كان معجب بـ فرح، وانهم كانوا مدمنين مخدرات.

ومن ثم جاء أحمد مجدي، ليعزي فرح، في وفاة شقيقتها فريال، ولم تستطع فرح اخفاء مشاعرها تجاهه وقت مقابلته مجدداً بعد مرور كل هذه السنوات.



وقابلت فرح علي "أحمد مجدي" في أحد المطاعم، وعرض عليها الزواج.



وظلت غادة عبد الرازق، "فريدة" تلاعب محمد القس "أمجد" حتى جعلته يجري تحليل dna ليكتشف ان الجنين الذي كانت سمر حامل به، لم يكن ابنه.

يذكر أن مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.