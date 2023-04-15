عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تلت التلاتة الحلقة 8| أحمد مجدي يعرض الزواج على فرح

تلت التلاتة
تلت التلاتة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الاحداث المشوقة حيث بدأت بمشهد فلاش باك يكشف طبيعة علاقة الثلاث توأم ببعض، "فرح وفريال وفريدة".

وظهر من خلال مشهد الفلاش باك، أن أحمد مجدي كان معجب بـ فرح، وانهم كانوا مدمنين مخدرات.

ومن ثم جاء أحمد مجدي، ليعزي فرح، في وفاة شقيقتها فريال، ولم تستطع فرح اخفاء مشاعرها تجاهه وقت مقابلته مجدداً بعد مرور كل هذه السنوات.

تلت التلاتة الحلقة 7| استمرار ألاعيب غادة عبد الرازق مع زوجها

مسلسل تلت التلاتة الحلقة 6| غادة عبد الرازق تقتل مي سليم


وقابلت فرح علي "أحمد مجدي" في أحد المطاعم، وعرض عليها الزواج.


وظلت غادة عبد الرازق، "فريدة" تلاعب محمد القس "أمجد" حتى جعلته يجري تحليل dna ليكتشف ان الجنين الذي كانت سمر حامل به، لم يكن ابنه.

يذكر أن مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.

تلت التلاتة أحمد مجدى فريدة مسلسل تلت التلاتة شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور وكواليس المفاوضات معه

موضوعات متعلقة

سوق الكانتو الحلقة 23 .. صالح يروي ما حدث معه من قوات الاحتلال الانجليزي

تحت الوصاية الحلقة 8| المصائب تلاحق منى زكي

أخبار الفن.. نجوم خضعوا لـ عميلة تكميم المعدة.. تفاصيل الحلقة7 من مسلسلات رمضان

رغم مرضها.. سيلين ديون تطرح ألبوما جديدا.. تفاصيل

نجوم خضعوا لـ عميلة تكميم المعدة.. آخرهم مي كساب ومحمد فؤاد

شريف سلامة: خالد الحلفاوي من المخرجين الرائعين

مسلسلات رمضان الحلقة 7.. منة شلبي تقع في الحب ومنى زكي تنجح باصطياد الجمبري

بعد نجاح جعفر العمدة.. محمد سامي: الكراهية بتجيب فشل وعدم تيسير

ترشيحاتنا

زلزال متوسط يضرب الغردقة بقوة 4.57 ريخترعلى عمق 23 كيلو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الجمعة (الأخيرة- العظيمة).. عيد القيامة المجيد

دخلت في 2021 .. قصة سيدة عاشت 500 يوم في كهف بمفردها

لا غنى عنها.. مشروبات رمضانية باردة تقضي على الجفاف

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

تلت التلاتة الحلقة 8| أحمد مجدي يعرض الزواج على فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

تحليل DNA وقاعدة بيانات.. حقيقة مبادرة وهمية للم شمل الأطفال المفقودة بعائلاتهم

بدون حجاب .. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ