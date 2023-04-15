خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف القندوسي في فاركو

كشف محمد صلاح عبدالفتاح، الخبير التحكيمي، صحة هدف أحمد القندوسي لاعب النادي الأهلي في مرمى نادي فاركو، من عدمه.

وأكد محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستاد القاهرة" مع أحمد أسامه على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، أن قرار الحكم بإلغاء الهدف صحيح 100%.

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح، أن حسين الشحات منع الرؤية لحارس فاركو وهو في موقف تسلل لذلك قرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف.

وأختتم:" حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو طبقوا القانون بشكل صحيح وتواجد حسين الشحات في مكانه أثناء تسديد القندوسي للكرة منع الرؤية عن الحارس لذلك تم إلغاء الهدف".