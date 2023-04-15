زوجها وسبب الطلاق وعدم الإنجاب.. أبرز تصريحات عفاف شعيب مع العرافة

عفاف شعيب:

اتجوزت "العريان" وأنا مش بحبه

شاب يطاردني للزواج ويصغرني بـ20 سنة

اتطلقت بسبب مكالمة تليفون

تاريخي الفني "مفيهوش غلطة"

أتعرض عليا أعمال بقميص نوم ومايوه

عن عدم إنجابها: عقاب من ربنا لأني أجهضت

مش ممكن أخلع الحجاب علشان دور

أطلقت الفنانة عفاف شعيب ، عدة تصريحات هامة في لقاء ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة على قناتي "النهار والمحور" نرصد أبرزها في هذا التقرير:

كشفت الفنانة عفاف شعيب، أنها تزوجت من رياض العريان رغم عدم حبها له، موضحة: مكنتش بحبه، واتضغط عليا كتير أوي من حسين كمال علشان اتجوزه، لما كنت بصور معاه فيلم أفواه وأرانب.

وتابعت شعيب، :"رياض العريان كان كل شوية يجيلي الأستوديو علي مدى 3 شهور، ويقعد يبصلي وحسين كمال يقولي ده الراجل متيم بيكي".

وأضافت الفنانة عفاف شعيب: "أنا مكنتش حاطة في دماغي جواز واتقدملي ناس كتير أحسن منه وكنت برفض ولكن في النهاية النصيب وراء جوازي منه".

كشفت الفنانة عفاف شعيب أنه يتقدم لها "عرسان"، حتى الآن، موضحة "بيجيلي عرسان كتير لحد دلوقتي، بس أنا برفض لإن عيب ميصحش اتجوز في الوقت ده، وأنا قادرة اعف نفسي خلاص".



وقالت شعيب"، :"أنا ونسي ربنا سبحانه وتعالي ومش محتاجة راجل علشان أعف نفسي، الله خير ونيس".



أضافت:"من كام سنة لقيت شاب كل شوية بيبعتلي رسائل وصوره فعملتله بلوك، وبعتلي القصر اللى قاعد فيه واللي انتي عايزاه وأنا تحت أمرك بس أنا ضد إن واحدة في سني تتجوز شاب، بس هو مكنش بيهرز لإنه كان بيلاحقني سنتين وراء بعض وهو أصغر مني بـ20 سنة".



عفاف شعيب: انا مش وحيدة وعايشة مع أخويا وولاده



وواصلت عفاف شعيب:"انا مش وحيدة وعايشة مع أخويا وولاده، ومحدش سايبني وكلهم بيحبوني وأنا بحبهم فمش بحاجة اني اتجوز".



كشفت الفنانة عفاف شعيب، تفاصيل طلاقها بسبب مكالمة تليفون، موضحة أن اكتشفت خيانة زوجها لها مصادفة، إذ سمعت بالصدفة مكالمة له مع امرأة أخرى.

وردت شعيب، على سؤال بسمة وهبة لها، هل ترى نفسها أفضل من فاتن حمامة، التي عملت في السينما، ولم ترتدى مايوه أو قميص نوم.



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واجهت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة عفاف شعيب، بمحاولات إجهاضها 3 مرات، حيث قالت " عفاف" إنها بالفعل أجهضت المرة الأولى بإرادتها، لكن المرتين الأخريين فقدت الحمل رغما عن إرادتها.

وردًا على سؤال بسمة وهبة، لها ، "هل ربنا بيعاقبك بعدم إنجابك عشان أجهضتِ؟، قالت عفاف: "ربنا عايزني أبقى لوحدي، أبقى له هو، عدم إنجابي ممكن يكون عقاب من ربنا".

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وقالت عفاف شعيب، خلال لقائها: دخلت مجال السينما عشان بحبه، ولكن أنا مع مصطلح السينما النظيفة، وهي اللي من غير قبلات وأحضان.



وعلقت بسمة وهبة، على عدم مشاركة عفاف شعيب في أعمال سينمائية، ‏قائلة لها: هو إنتي أحسن من فاتن حمامة عشان متقدميش سينما.



كما أوضحت عفاف شعيب، أنها لا تقتنع بالشعر المستعار، مشددة على ارتداء الحجاب وأنه من المستحيل التخلي عنه مهما بلغت الأسباب أو الدور الذي يعرض عليها، معلقة: مش ممكن أخلع الحجاب عشان دور ومش مقتنعة بالباروكه.





أكدت الفنانة عفاف شعيب، أنها رفضت أعمالًا عرضت عليها في السينما، لأن بعض المشاهد تتطلب ظهورها بقميص نوم، أو مايوه، وهو أمر بالنسبة لها مرفوض.

وأضافت أن : "اتعرض عليا أدوار كثيرة لا تناسبني، ولا أنزعج من المشاهد القديمة وظهوري بدون حجاب، لأنه سنين عمري مينفعش ألغيها من حياتي، هو تاريخ في حياتي، وشىء مشرف مفيهوش غلطة".