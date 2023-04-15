بمناسبة عيد القيامة المجيد .. فرح سعيد : كل سنة وكلنا مع بعض .. فيديو

هنأت الإعلامية فرح سعيد الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد ، قائلة : " أحنا بنعيش فترة جميلة جدا والشعب كله فرحان وبيحتفل وبنقول لأقباط كل سنة وأنتم بخير " .

وتابعت الإعلامية فرح سعيد ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي : " ربنا يكتر من أعيادنا وأفراحنا ويحفظ شعب مصر ، وكل سنة وكلنا مع بعض .

وكان قد تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وتمنى الدكتور محمد الخشت، السعادة والخير لجميع المسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.