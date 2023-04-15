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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم : إغلاق باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية .. اليوم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 هو اخر فرصة للتقديم للطلاب الجدد في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي القادم 2023 / 2024

وكان قد تم الاعلان رسميا عن فتح باب التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023

وفي البداية كان من المفترض ان يتم اغلاق باب التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023، يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 ، إلا ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت مد فترة التقديم الالكتروني في المدارس الرسمية الدولية حتى اليوم السبت الموافق 15 ابريل 2023 

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان  قرار مد فترة التقديم الالكتروني في المدارس الرسمية الدولية حتى اليوم السبت الموافق 15 ابريل 2023  ، جاء نظرا للاقبال الشديد على التقديم للمستوى الاول رياض الاطفال بالعام الدراسي الجديد  

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