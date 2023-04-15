وكيل جوندوجان يكشف حقيقة انتقاله إلى برشلونة

كشف إلهان جوندوجان، عم ووكيل الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقة انتقال نجم السماوي إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا توصل جوندوجان إلى اتفاق مع نادي برشلونة للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي القادم، في صفقة انتقال حر.

وقال وكيل جوندوجان في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية:" أنا مندهش من الأخبار المتعلقة حول اتفاق جوندجان مع نادٍ آخر، لا يوجد اتفاق كامل مع أي ناد الآن" .

أضاف:" لم يتقرر بعد أين سيلعب جوندوجان في المواسم القادمة، تركيزه الوحيد الآن ينصب مع مانشستر سيتي".

وينتهي عقد جوندوجان مع نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، وبالتالي يمكنه الانتقال مجانا لأي نادٍ في الصيف المقبل، حال عدم تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.