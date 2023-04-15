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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 2000 مريض ضمن القافلة المجانية ببيشة عامر في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بيشة عامر، التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

واستمرت القافلة لمدة يومين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه اشتملت القافلة على ١٥ عيادة طبية في ١٣ تخصص طبي هم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات الباطنة والعظام، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

 وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٩٦٤ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١١ حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية

منيا القمح الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة محافظة الشرقية الاطقم الطبية

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