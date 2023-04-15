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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| إصابة لاعب فاركو بقطع في الرباط الصليبي.. وتعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، خطة النادي الأهلي مع اللاعبين المحترفين الموسم المقبل.

وكتب عبر فيسبوك: "ابراهيما كمارا وكيل اليو ديانج اكد ان اليو ديانج سوف يحترف في نادي بشكتاش التركي بدءا من الموسم القادم في مقابل المهاجم الكونجولي جاكسون موليكا او المصري مصطفي محمد".

 

عقب مباراة الأهلي.. إصابة نجم فاركو بقطع في الرباط الصليبي

أعلن أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إصابة لاعب فاركو بقطع في الرباط الصليبي. 

وكتب عبر فيسبوك: “ عاجل.. إصابة رامي صبري بقطع في الرباط الصليبي”.

 

في العشر الأواخر.. خالد الغندور يعلق على سلوك جمهور الأهلي

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على إساءة جمهور الأهلي، للاعب الزمالك محمود شيكابالا في مباراة أمس أمام فاركو.

وكتب عبر فيسبوك: "شتايم للاعب في مباراة هو مش طرف فيها و لم يصدر منه اي شيء و كمان في رمضان في العشرة الأواخر  ونفس الناس اللي تدافع عن ما فعله كهربا في ماتش القمة وعدم ظهور العقوبة وكل ده واحنا في طريقنا لعودة الجماهير للمدرجات وفي الاخر لجنة المسابقات ٢٠ الف جنيه غرامة“.

الأهلى الأهلي والزمالك محمود شيكابالا رامي صبري

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