موجز السوشيال| إصابة لاعب فاركو بقطع في الرباط الصليبي.. وتعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، خطة النادي الأهلي مع اللاعبين المحترفين الموسم المقبل.

وكتب عبر فيسبوك: "ابراهيما كمارا وكيل اليو ديانج اكد ان اليو ديانج سوف يحترف في نادي بشكتاش التركي بدءا من الموسم القادم في مقابل المهاجم الكونجولي جاكسون موليكا او المصري مصطفي محمد".

أعلن أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إصابة لاعب فاركو بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب عبر فيسبوك: “ عاجل.. إصابة رامي صبري بقطع في الرباط الصليبي”.

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على إساءة جمهور الأهلي، للاعب الزمالك محمود شيكابالا في مباراة أمس أمام فاركو.

وكتب عبر فيسبوك: "شتايم للاعب في مباراة هو مش طرف فيها و لم يصدر منه اي شيء و كمان في رمضان في العشرة الأواخر ونفس الناس اللي تدافع عن ما فعله كهربا في ماتش القمة وعدم ظهور العقوبة وكل ده واحنا في طريقنا لعودة الجماهير للمدرجات وفي الاخر لجنة المسابقات ٢٠ الف جنيه غرامة“.