تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، خطة النادي الأهلي مع اللاعبين المحترفين الموسم المقبل.

وكتب عبر فيسبوك: "ابراهيما كمارا وكيل اليو ديانج اكد ان اليو ديانج سوف يحترف في نادي بشكتاش التركي بدءا من الموسم القادم في مقابل المهاجم الكونجولي جاكسون موليكا او المصري مصطفي محمد".

منشور فرج عامر

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، أحد يومَي 21 و22 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في لقاء الذهاب الذي يُقام في القاهرة.

فيما يحل المارد الأحمر ضيفًا على الرجاء المغربي أحد يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، على ستاد مركب محمدالخامس بالدار البيضاء، في لقاء الإياب.