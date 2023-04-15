عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يبحث مع وزيرة الهجرة مبادرة سيارة المصريين بالخارج وجذب الاستثمارات

صدى البلد

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأوضحت الوزيرة أنه سبق عرض توصيات مؤتمر الكيانات، والتي من بينها إنشاء "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، التي تُعد مشروعًا وطنيًا يستهدف بشكلٍ رئيس دعم الاقتصاد المصري وتحقيق استفادة المصريين بالخارج وتلبية متطلباتهم وتنمية مدخراتهم.
وتابعت: بالفعل تم عقد العديد من الاجتماعات مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، وكذا مع المستثمرين المصريين بالخارج، وبناءً على ما تم مناقشته في تلك الاجتماعات؛ قرَّر عدد من كبار المستثمرين المصريين بالخارج أن يكونوا من المؤسسين لتلك الشركة.

واستعرضت وزيرة الهجرة قائمة هؤلاء المستثمرين وأنشطتهم الاستثمارية، موضحة أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع تشاوري مع أعضاء المجلس التأسيسي للشركة لبِدء الخطوات الفعلية لإنشائها، وتحديد آلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها.

وأكد رئيس الوزراء أن إقامة شركة تهدف إلى تشجيع المصريين بالخارج على التوسُّع في الاستثمار في بلادهم، تُعد خطوة مهمة ضمن جهود عديدة تقوم بها الدولة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة في مختلف المجالات داخل مصر.

وأشارت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، إلى نجاح برنامج "التدريب من أجل التوظيف" الذي يتم بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة المصرية والوكالة الألمانية للتوظيف؛ بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة. وأوضحت أن هناك حاليًا إقبالا من عدد من الدول للمشاركة في هذا البرنامج، ويتم بالفعل التنسيق مع بعض الدول في هذا الشأن. 


وأكدت الوزيرة أنه سيتم عرض رؤية الوزارة بشأن التوسع في هذا البرنامج، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب، وتدريبهم، وكذا توفير الوظائف لهم بالتنسيق مع مسؤولي الدول التي أعلنت رغبتها في ذلك.

واستعرضت وزيرة الهجرة أيضًا موقف مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" التي تستهدف منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج شركة المصريين بالخارج للاستثمار دعم الاقتصاد المصري التدريب من أجل التوظيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

مصر للطيران: وقف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم لمدة 72 ساعة.. تفاصيل

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

في العشرة الأواخر.. خالد الغندور يعلق على سلوك جمهور الأهلي

بسبب الأخطاء الفادحة.. CAF يوقع عقوبات قاسية على 5 حكام

ترشيحاتنا

أحداث السودان.. الكويت تدعو لضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد

تبادل الأسرى باليمن.. وصول 19 أسيراً بينهم 16 سعودياً للرياض

موعد سفر الأهلي إلى المغرب استعداداً للقاء الرجاء| شاهد

الشيخ الشعراوي .. من القرية للعالمية في الدعوة معلومات لا تعرفها عن إمام الدعاة

مفتاح: لا تحريف أوتعديل في تصميم المتحف المصري الكبير وكله مدروس بعناية

قبل حدوث كارثة .. بيان عاجل لوزارة النفط العراقية بخصوص إسطوانات الغاز المنزلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع تلف الخلايا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكنتالوب

هل يزيد فيروس كورونا من مخاطر النوبات والسكتة الدماغية.. مفاجأة

طريقة تحضير الفسيخ في المنزل بعد الشراء| بمذاق لا يقاوم

قبل الشهرة.. صور زفاف جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

محمد محيي: ممكن أنتج لهذا المطرب.. وهذا رأيي في الستات.. فيديو جراف

اختفاء الأمطار وارتفاع الحرارة .. التقلبات الجوية تسيطر على الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ